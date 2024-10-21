Bursluluk sınavının yapılacağı tarih araştırılıyor

21 Ekim 2024 14:52 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 14:55

Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKB) yapılacağı tarih araştırılıyor. Bursluluk sınavında başarı sağlayan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim hayatı boyunca maddi destek sağlanıyor.

2025 İOKBS Bursluluk Sınavı başvuru tarihleri hem öğrenci hem de velilerin gündeminde yer alıyor. Bursluluk sınavına ise 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabiliyor.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKBS) gelecek yıl gerçekleştirileceği tarih belli olmadı. Ancak İOKB sınavı, geçtiğimiz yıl 21 Nisan Pazar günü düzenlendiğinden 2025 yılında da Nisan ayında yapılması bekleniyor.

Buna göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak olan 2025 sınav takvimi ile İOKBS tarihi netlik kazanacak.

BURSLULUK SINAVINA KAÇINCI SINIFLAR GİREBİLİR?

Bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8 ve 9.sınıflar katılabiliyor.

BURSLULUK SINAVINA KATILIM ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Belirli bir sınıf seviyesinde olmak (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar başvurabilir).

Ailenin yıllık gelir düzeyinin, sınav başvuru kılavuzunda belirtilen sınırı aşmaması.