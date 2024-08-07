Buse Naz Çakıroğlu final maçına 9 Ağustos’ta çıkacak

07 Ağustos 2024 09:48 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 09:48

50 kilo yarı final mücadelesinde Filipinli rakibine üstün gelerek finale çıkmaya hak kazanan Buse Naz Çakıroğlu, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak olan altın madalya final müsabakasında Çinli rakibi Yu Wu ile karşı karşıya gelecek.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2024 Paris Olimpiyatları boks branşında Türkiye’yi temsil eden Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek final ve yarı final mücadelelerinde rakiplerine üstün gelerek final müsabakalarına adını yazdırdı.

Milli boksörün final müsabakası 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47’de başlayacak.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU’NUN ÇİNLİ RAKİBİ YU WU KİMDİR?

13 Ocak 1995 yılında dünyaya gelen Çinli Yu Wu, 2023 AIBA Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi oldu.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

26 Temmuz Cuma günü başlayan ve 206 ülkeden 10 bin 500 sporcunun madalya mücadelesi verdiği 2024 Paris Olimpiyatları 11 Ağustos Pazar günü sona erecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARINDA HANGİ BRANŞLAR YER ALIYOR?

26 Temmuz 2024 Cuma günü başlayan 2024 Yaz Olimpiyatlarında atletizm, atıcılık, boks, badminton, bisiklet, güreş, halter, jimnastik, judo, kürek, masa tenisi, okçuluk ve voleybol olmak üzere 32 spor dalında 10 bin 500 sporcu mücadele edecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

3.kez Fransa’nın ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında 17 gün sürecek.