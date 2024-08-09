Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'nda bu akşam altın madalya için finale çıkacak

09 Ağustos 2024 09:55 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 10:04

Fransa'da gerçekleşen Olimpiyat Oyunları'nda mücadeleler son hızıyla sürerken bu akşam Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya almak için finale çıkacak.

Çakıroğlu'nun olimpiyat final maçı kaç kiloda merak ediliyordu.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden milli boksörümüz Buse Naz, 9 Ağustos günü altın madalya almak için bu akşam sahaya çıkıyor. Çeyrek ve yarı finalde rakibini eleyen başarılı sporcu, bugün finalde yarışacak.

Karşılaşma 22.47'de başlarken TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KAÇ KİLODA YARIŞIYOR, RAKİBİ KİM?

Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden Çakıroğlu, finalde Çinli Yu Wu ile altın madalya için mücadele edecek. Çakıroğlu finale yükselmesinin ardından şu sözleri söyledi:

"Burada istediğimiz tek şey Tokyo'dan sonra tekrar final oynamaktı. Bunun haricinde düşündüğümüz hiçbir şey yoktu. Ekibim ve benim tek istediğimiz şey, altın madalyayı alarak evimize dönmek."

Milli sporcumuz açıklamasında "Rakibin yapabileceği çok fazla bir şey olmuyor ve son rauntta her şeyi yapmak istiyor. Aynı oyunu, aynı motivasyonu, aynı konsantrasyonu korumaya çalışıyoruz. İlk 2 raundu kazanıp rehavete kapılıp kaybeden birçok sporcu oluyor. Nasıl başladıysak o şekilde bitirmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

MADALYA ALDI MI?

Bu akşam altın madalya için yarışacak olan Buse Naz Çakıroğlu, rakibini yenerse madalyayı kazanacak. Tokyo 2020'de 2. olarak gümüş madalya alan sporcu bu sefer finalde yarışacak.

9 AĞUTOS OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ VE PROGRAMI

Bugünün müsabakaları şöyle:

08.30 Yüzme - Kuzey Tunçelli Açık Su 10 km Maraton

08.30 Yüzme - Emir batur Albayrak Açık Su 10 km Maraton

12.30’dan itibaren Güreş - Taha Akgül Serbest Stil 125 kg

12.30’dan itibaren Güreş Nesrin Baş Kadınlar 62 kg

14.00 Modern Pentatlon Buğra Ünal Yarı final

22.47 Boks - Buse Naz Çakıroğlu - Yu Wu Kadınlar 50 kg final