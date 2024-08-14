Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli için üzücü haber! 2028 Yaz Olimpiyatları'nda Boks olmayacak

14 Ağustos 2024 12:36 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 12:38

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Los Angeles’ta düzenlenecek 2028 Olimpiyatları’ndan boks branşının kaldırıldığını duyurdu. Nihai karar ise 2025 yılında alınacak.

BOKS OLİMPİYATLARDAN ÇIKARILDI MI?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), boks sporunun 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında yer almayacağını resmi olarak duyurdu.

Türkiye’nin en fazla madalya kazandığı boks branşının Olimpiyatlardan kaldırılması spor camiasında büyük bir yankı uyandırırken IOC, organizasyonun talep ettiği standartlara uyulması halinde boks sporunun yeniden olimpiyat takvimine dahil edileceğini açıkladı.

Boks sporunun programa dahil edilip edilmeyeceğine dair nihai karar ise 2025 yılında verilecek.

BOKS OLİMPİYATLARDAN NEDEN ÇIKARILDI?

Boks sporunun olimpiyat programından çıkarılmasının asıl sebebi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile Uluslararası Boks Birliği (IBA) arasında devam eden mali ve yönetsel anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), IBA’nın ödül parası dağıtma kararını ve finansal şeffaflıkta eksikliklerini gerekçe göstererek boksun 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda yer almayacağını belirtti.

TÜRKİYE 2024 PARİS OLİMPİYATLARI BOKS BRANŞINDA KAÇ MADALYA ALDI?

Türkiye, Fransa’da düzenlenen 33.Yaz Olimpiyatları boks branşında iki gümüş bir bronz olmak üzere toplamda 3 madalya sahibi oldu.

Gümüş Madalya Alan Sporcular; Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş

Bronz Madalya Alan Sporcu; Esra Yıldız