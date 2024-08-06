Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Filipinli Aira Villagas ile yarışacak

06 Ağustos 2024 16:24 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 16:32

Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya için mücadele edecek

Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya için mücadele edecek

Fin sporcu Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 mağlup ederek yarı finale çıkan milli sporcumuz bu akşam yarı finalde mücadele edecek.

Madalyayı garantileyen isim 6 Ağustos günü oynanacak karşılaşmada galip gelirse finale çıkacak.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çakıroğlu çeyrek finalde Finlandiyalı rakibi Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale çıkarken bu akşam 23.18'te Filipinli Aira Villagas ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma TRT Spor ekranlarında yayınlanırken maçı kazanması halinde finalde ülkemizi temsil edecek.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU MADALYA ALDI MI?

Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden milli boksör, yarı finale çıkarken madalyayı da garantiledi. Finale çıkıp çıkmayacağı ise bugün oynanacak olan mücadelenin ardından netleşecek.

KİMDİR, NERELİ?

26 Mayıs 1996 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen sporcu Fenerbahçe Spor Kulübün'nde yer alırken 2019 senesinde Avrupa şampiyonu olmayı başarırken 2021 senesinde Tokyo Olimpiyatları'na katılma kotası aldı.

Türkiye'nin Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü olarak tanınan Çakıroğlu, 2020 Olimpiyatları'nda sinek sıklette gümüş madalya aldı.

Sırbistan’da gerçekleşen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 52 kilo final karşılaşmasında rakibi Rus boksör Anastasiia Kool’u 5-0 mağlup edip altın madalya kazandı ve üçüncü defa Avrupa Şampiyonu oldu.