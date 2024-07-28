Busenaz Sürmeneli 2024 Paris Olimpiyatları'nda ilk maçına 1 Ağustos Perşembe günü saat 12.48'de çıkacak

28 Temmuz 2024 13:28 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 13:48

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz tarihinde başladı ve 11 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandıran milli boksör Busenaz Sürmeneli de oyunlarda yer alıyor.

Vatandaşlar tarafından Busenaz Sürmeneli'nin ilk maçının ne zaman olduğu merak ediliyor.

BUSENAZ SÜRMENELİ MAÇI NE ZAMAN?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na son 16 turundan başlayacak olan Busenaz Sürmeneli ilk maçına 1 Ağustos Perşembe günü saat 12.48'de çıkacak.

Kadınlar 66 kg'da mücadele edecek olan milli boksörümüzün henüz kimle karşılaşacağı ise belli olmadı.

Busenaz Sürmeneli'nin rakibi belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

BUSENAZ SÜRMENELİ'NİN OLİMPİYAT MAÇI NEREDE?

1 Ağustos tarihinde ringe çıkacak olan Busenaz Sürmeneli'nin maçı North Paris Arena'da düzenlenecek.