Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde Taylandlı boksör Janjaem Suwannapheng'e 4-1 elendi

03 Ağustos 2024 19:31 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 19:48

Fransa'nın başkentinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli 66 kilo kadınlar mücadelesinde Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşılaştı.

18.06'da başlayan karşılaşmada milli boksörümüz 4-1 yenilerek olimpiyatlara veda etti.

Vatandaşlar tarafından Busenaz Sürmeneli'nin rakibi Janjaem Suwannapheng'in hayatı merak ediliyor.

JANJAEM SUWANNAPHENG KİMDİR?

Janjaem Suwannapheng, 25 Eylül 2000 yılında Tayland'ın Nong Khai şehrinde dünyaya geldi.

Günümüzde Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde LACW rütbesiyle görev yapmaktadır.

Taylandlı boksör, 2024 Paris Olimpiyatları'nda son 16 elemelerinde Kongolu boksör Brigitte Mbabi'yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek final karşılaşmalarında Busenaz Sürmeneli'yi de 4-1 mağlup etti ve yarı finalde Cezayirli boksör Imane Khelif ile eşleşti.

JANJAEM SUWANNAPHENG ERKEK Mİ?

Önceki yıllarda düzenlenen olimpiyatlarda cinsiyet testini geçemeyen Janjaem Suwannapheng'in erkek olduğu iddia edilmişti.

Ancak daha sonra bu iddialar yalanlandı.