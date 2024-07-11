Busforus otobüs turu İstanbul’un tarihi mekanlarını keşfetme imkanı sunuyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan hop-on hop-off, bir diğer adıyla indi bindi Busforus otobüs turları, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakasındaki tarihi mekanları gezme imkanı tanıyor.
Bir kullanıcının X (Twitter) platformunda, İBB’ye ait turist otobüsü olarak adlandırılan hop-on hop-off turunu paylaşmasıyla Busforus’lar merak konusu oldu.
BUSFORUS NEDİR?
Turist otobüsü olarak bilinen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan indi bindi otobüsü Busforus, Sultanahmet’ten kalkarak İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakasında yer alan tarihi güzellikleri keşfetme fırsatı sunuyor.
BUSFORUS NERELERİ GEZDİRİYOR?
İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakasını 2 buçuk saat sürede gezdiren Busforus turlarının güzergahı şu şekilde;
Dolmabahçe Sarayı
Ayasofya
Sultanahmet Camii - Mavi Camii
UNESCO Dünya Miras Alanı
Topkapı Sarayı
Yerebatan Sarnıcı
Galata Kulesi
Orient Müzesi
Arkeoloji Müzesi
Çinili Köşk Müzesi
Mısır Çarşısı
BUSFORUS TUR SÜRESİ NE KADAR?
İstanbul’un tarihi mekanlarını gezdiren Busforus turlarının süresi 2 saat 30 dakikadır.
BUSFORUS TUR NE KADAR?
Turistlere yönelik hizmet veren Busforus tur bilet fiyatları kişi başı 33.77 dolardan başlamakta.
BUSFORUS TURLARI NE KADAR SIKLIKLA YAPILIR?
Busforus turları 30 dakikada bir yapılmakla birlikte trafik, hava durumu ve öngörülemeyen durumlar nedeniyle sefer sıklığı ve saatleri değişmekte.
BUSFORUS TURLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
İstanbul’un tarihi güzelliklerini keşfetme imkanı sunan Busforus otobüslerinin Sultanahmet’ten kalkışı sabah 10.00 itibarıyla başlamakta.
BUSFORUS TURLARDA HANGİ DİLLER MEVCUT?
İndi bindi tur otobüslerinde; İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere toplam 8 dilde rehber bulunuyor.
BİR KULLANICI SOSYAL MEDYA HESABINDAN BUSFORUS TURUNU PAYLAŞTI
Bir sosyal medya kullanıcısı, X (Twitter) platformundan indi bindi turist otobüsüyle yaptığı seyahat turunu paylaştı. Kullanıcının Busforus ile Avrupa ve Anadolu Yakasındaki tarihi mekanları gezdiği video ilgi odağı oldu.