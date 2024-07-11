Busforus otobüs turu İstanbul’un tarihi mekanlarını keşfetme imkanı sunuyor

11 Temmuz 2024 16:38 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 16:38

Bir kullanıcının X (Twitter) platformunda, İBB’ye ait turist otobüsü olarak adlandırılan hop-on hop-off turunu paylaşmasıyla Busforus’lar merak konusu oldu.

BUSFORUS NEDİR?

Turist otobüsü olarak bilinen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan indi bindi otobüsü Busforus, Sultanahmet’ten kalkarak İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakasında yer alan tarihi güzellikleri keşfetme fırsatı sunuyor.

BUSFORUS NERELERİ GEZDİRİYOR?

İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakasını 2 buçuk saat sürede gezdiren Busforus turlarının güzergahı şu şekilde;

Dolmabahçe Sarayı

Ayasofya

Sultanahmet Camii - Mavi Camii

UNESCO Dünya Miras Alanı

Topkapı Sarayı

Yerebatan Sarnıcı

Galata Kulesi

Orient Müzesi

Arkeoloji Müzesi

Çinili Köşk Müzesi

Mısır Çarşısı

BUSFORUS TUR SÜRESİ NE KADAR?

İstanbul’un tarihi mekanlarını gezdiren Busforus turlarının süresi 2 saat 30 dakikadır.

BUSFORUS TUR NE KADAR?

Turistlere yönelik hizmet veren Busforus tur bilet fiyatları kişi başı 33.77 dolardan başlamakta.

BUSFORUS TURLARI NE KADAR SIKLIKLA YAPILIR?

Busforus turları 30 dakikada bir yapılmakla birlikte trafik, hava durumu ve öngörülemeyen durumlar nedeniyle sefer sıklığı ve saatleri değişmekte.

BUSFORUS TURLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İstanbul’un tarihi güzelliklerini keşfetme imkanı sunan Busforus otobüslerinin Sultanahmet’ten kalkışı sabah 10.00 itibarıyla başlamakta.

BUSFORUS TURLARDA HANGİ DİLLER MEVCUT?

İndi bindi tur otobüslerinde; İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere toplam 8 dilde rehber bulunuyor.

BİR KULLANICI SOSYAL MEDYA HESABINDAN BUSFORUS TURUNU PAYLAŞTI

Bir sosyal medya kullanıcısı, X (Twitter) platformundan indi bindi turist otobüsüyle yaptığı seyahat turunu paylaştı. Kullanıcının Busforus ile Avrupa ve Anadolu Yakasındaki tarihi mekanları gezdiği video ilgi odağı oldu.