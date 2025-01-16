Büt final yerine geçer mi? Üniversitelerde vize dönemi başladı

16 Ocak 2025 14:16 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 14:24

Üniversitelerde vize dönemi başlarken final sınavına giremeyen öğrenciler bütünleme sınavı ile dersi geçebiliyor. Bütünleme sınavının final yerine geçip geçmediği de milyonlarca öğrencinin gündeminde yer aldı.

Yeni eğitim​ ve öğretim yılının başlamasıyla beraber öğrenciler vize​ sınavlarına katılıyor. Vizeden sonra final​ dönemi başlarken öğrenciler final yerine bütünleme sınavına girip giremeyeceğini araştırmaya başladı.

Bu durum okuldan okula farklılık gösteriyor.

BÜT FİNAL YERİNE GEÇER Mİ?

Üniversitelerde herhangi bir sebepten final sınavına giremeyen öğrenciler bütünleme sınavına girerek dersleri geçebiliyor. Bütünleme sınavından geçer not alanlar dersten geçerken bütünleme, final yerine geçiyor. Final sınavına katılamayanlar büt sınavı ile dersi başarı ile geçer.

Bazı okullardan bütünleme sınavı uygulaması olmadığından dolayı vize ve final notu ile geçer not alınabilir. Okulunuzda bütünleme sınavı olup olmadığını öğrenci işleri ile iletişime girerek öğrenmeniz gerekir. Bazı okullarda olan bütünleme sınavı sayesinde vize + bütünleme ile dersten geçebilirsiniz.

Okuldan okula farklılık gösterdiği için öncelikle okulunuzdan bilgi almalısınız.

GİRİLMEYEN FİNALİN BÜTÜNLEMESİNE GİRİLİR Mİ?

Üniversitelerde final sınavına giremeyen öğrenciler akademik takvime göre bütünleme sınavının olduğu günü öğrenebiliyor. Bütünleme sınavı ile final sınavının yüzdesi aynı olmasından dolayı büt, final yerine geçer. Finale giremeyenler bütünleme sınavı ile dersi geçebiliyor.

Fakat bu durum okuldan okula değişiklik gösterebiliyoruz. Bazı üniversitelerde bütünleme sınavı olmuyor, bazı okullarda da büt, final yerine geçmiyor. Bu sebeple ilk olarak okulunuzdan bilgi almalısınız.

FİNALE GİRMEYEN BÜTE GİREBİLİR Mİ?

Vize sonrasında final dönemlerinde sınava katılmayanlar dersi geçmek için bütünleme sınavına girebilir. Final yerine geçen bütünleme sınavından geçer not almanız halinde dersi başarı ile tamamlamış olursunuz. Bu durum okuldan okula değişkenlik gösterebiliyor.