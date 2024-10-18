Bütçe görüşmelerinin yapılacağı tarihler belli oldu

18 Ekim 2024 13:59 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 14:02

Meclis’te yapılacak olan bütçe görüşmeleri birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılacak olan görüşme teklifleri aralık ayında Genel Kurula gelecek.

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Meclis’in 2025 yılı bütçe görüşmeleri takvimi merak ediliyor. Bütçe görüşmelerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​'ın 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin yapacağı sunum ile 22 Ekim’de başlanacak.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meclis​ Başkanlığına sunulan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM​ Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi. Belirlenen takvime göre, bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları için komisyondaki müzakerelerinin bir ay sürmesi öngörülüyor.

Buna göre; bütçe görüşmelerine 22 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz’ın yapacağı sunum ile başlanacak.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Plan ve Bütçe Komisyonunda 30 Ekim Çarşamba günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak.

Komisyonda, kamu idarelerinin 2025 yılı bütçelerinin görüşme takvimi ise şu şekilde;

31 Ekim Perşembe: TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay

5 Kasım Salı: Gençlik ve Spor Bakanlığı

6 Kasım Çarşamba: Tarım ve Orman Bakanlığı

7 Kasım Perşembe: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

8 Kasım Cuma: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

12 Kasım Salı: Ticaret Bakanlığı

13 Kasım Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

14 Kasım Perşembe: Milli Eğitim Bakanlığı

15 Kasım Cuma: Hazine ve Maliye Bakanlığı

18 Kasım Pazartesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

19 Kasım Salı: Sağlık Bakanlığı

20 Kasım Çarşamba: İçişleri Bakanlığı

21 Kasım Perşembe: Dışişleri Bakanlığı

22 Kasım Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı

25 Kasım Pazartesi: Milli Savunma Bakanlığı

26 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

27 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

28 Kasım Perşembe: Adalet Bakanlığı