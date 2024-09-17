Buz Devri'nde Sid karakterini Yekta Kopan seslendiriyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

17 Eylül 2024 16:00 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 16:04

Blue Sky Studios tarafından üretilen Buz Devri serisi günümüzde halen sevilerek izleniyor. 3D animasyon filminde yer alan Sid karakterini kimin seslendirdiği ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Havaların soğumaya başlamasıyla beraber gelen buz çağı hayvanları soğuktan korunmak için güneye göç etmesini konu olarak işleyen Buz Devri'nin Sid karakterinin replikleri konuşulmaya devam ediyor. Seri olarak yayınlanan filmin Miskin Sid karakterinin seslendirmesi beğeni topluyor. BUZ DEVRİ'NDE SİD KARAKTERİNİ KİM SESLENDİRİYOR? Sid karakterini Sylvester karakterini de üstlenen Yekta Kopan seslendiriyor. Filmin orijinal seslendirme kadrosunda Sid karakterini John Leguizamo seslendiriyor. YEKTA KOPAN KİMDİR? 28 Mart 1968 tarihinde Ankara'da doğan isim yazar, seslendirme sanatçısı ve sunucudur. Babası tiyatrocu Lütfü Kopan ve annesi Engin Kopan'dır. Küçük yaşlarındayken TRT Ankara Televizyonu’nda seslendirme yapmaya başladı. İlk seslendirme deneyimi 5 yaşındayken yaşadı. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde ise eğitimini tamamladı. İlgili Haberler Buz Devri'ndeki uçan sürüngenler gerçekmiş! 100 milyon yıllık fosiller gün yüzüne çıktı