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 | Simal Güdüm

BYD sahipleri dikkat! Araç yazılım güncellemesi geldi, uzaktan yapılacak

BYD Türkiye, OTA teknolojisiyle araç sahiplerine servise gitmeden yazılım güncelleme yapabilecekleri bir imkan sundu! BYD sahipleri, yeni araç güncellemesini kolaylıkla araçlarına entegre edebilecek.

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BYD sahipleri dikkat! Araç yazılım güncellemesi geldi, uzaktan yapılacak
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 13:16

satışlarında ivme yakalayan , Türkiye’de başlattığı Uzaktan Yazılım Güncellemesi yani OTA teknolojisiyle kullanıcılarına önemli bir deneyim sunuyor. Kullanıcıları, servise gitmeden araçlarını güncelleyebilecek.

BYD ARAÇ GÜNCELLEMESİ OTA TEKNOLOJİSİYLE GERÇEKLEŞECEK

BYD Türkiye, OTA (Over-the-Air) teknolojisiyle 7 modelinde kullanıcıların servise gitmeden yazılım güncellemelerini yapabilmesini sağlıyor. Bu modeller ise Atto 3, Dolphin, Seal, Seal U DM-i, Seal U EV, Han, Tang olarak açıklandı.

BYD sahipleri dikkat! Araç yazılım güncellemesi geldi, uzaktan yapılacak

Güncellemenin yapılabilmesi için gerekli şartlar da açıklandı. Araçlar, park halinde olmalı, şarj seviyesi yüzde 20’nin üzerinde olmalı. Ardından hücresel veri bağlantısıyla güncellemeleri 30-45 dakikada tamamlanacak.

BYD ARAÇ GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

BYD araç güncellemesi için şu adımları takip etmeniz gerekiyor: Araç ekranındaki Ayarlar > Sistem > Yazılım Güncelleme menüsüne tıklayabilirsiniz.

BYD sahipleri dikkat! Araç yazılım güncellemesi geldi, uzaktan yapılacak

BYD mobil uygulaması üzerinden de ilerleme takip edilebiliyor. 8 yıl ücretsiz internet hizmeti sunan BYD, kullanıcıların kesintisiz bir deneyim yaşamasını garanti ediyor.

OTA TEKNOLOJİLİ GÜNCELLEMEYLE GELEN YENİLİKLER

Yeni yazılım, Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri’nde önemli iyileştirmeler sunmakta. Trafik İşareti Tanıma Sistemi daha hassas çalışmakta. Ön Çapraz Trafik Frenleme Sistemi döner kavşak gibi karmaşık yollar için optimize edildi.

Çocuk Varlık Tespiti özelliğinin de performansı artırıldı.

BYD sahipleri dikkat! Araç yazılım güncellemesi geldi, uzaktan yapılacak

Hırsızlık önleyici “Sürüş İçin Şifre” özelliği ve üç kademeli iç uyarı sesi ayarı, sürüş güvenliğini üst seviyeye taşıyor.

MULTİMEDYA VE KONFOR GÜNCELLEMELERİ

Güncellemeler ile birlikte YouTube, Zoom, Calm Radio ve 6 oyunlu BYD Arcade uygulamalarını BYD Store’a geldi.

Seal U DM-i, Seal U EV ve Dolphin modellerinde karaoke sistemi yeni gri mikrofonla uyumlu hale getirildi.

Bluetooth ses kalitesi, Android Auto ve Apple CarPlay uyumluluğu iyileştirildi, dokunmatik ekran arayüzleri daha modern ve sezgisel oldu.

BYD KIŞ KOŞULLARI ÖZELLİKLERİ DE YENİLENDİ

Kış koşullarında klima ve buğu çözme performansı yeni gelen güncellemeyle artırıldı.

Planlanmış şarj fonksiyonu optimize edildi. 4x4 modellerde Akıllı Tork Uyarlama Kontrolü sistemi, sürüş dinamiğini geliştirdi.

ETİKETLER
#byd
#elektrikli araç
#ötanazi
#Teknoloji
#Araç Güncellemesi
#Sürücü Destek Sistemleri
#Confor
#Aktüel
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