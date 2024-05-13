Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu yapım 6 Haziran'da geri dönüyor

13 May 2024 15:33 - Güncelleme : 13 May 2024 15:48

Kübra dizisi sonunda ne oluyor, nasıl bitiyor? Kübra dizisi finali nasıl, finalde ne oluyor?

Kübra dizisi sonunda ne oluyor, nasıl bitiyor? Kübra dizisi finali nasıl, finalde ne oluyor?

Video yayın platformu Netflix'in Türkiye'deki yerli yapımı Kübra'nın ikinci sezonunun geleceği açıklanmıştı.

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın oturduğu Kübra dizisinin ikinci sezonu platformun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre 6 Haziran tarihinde çıkış yapacak.

Dizinin ikinci sezonu ile ilgili Netflix açıklamasında ise şu ifadeler yer alıyor:

"Kübra hakkındaki gerçeği ortaya çıkmasını inancı adına başka ve bir sınav gören Gökhan'ın asıl mücadelesi şimdi başlamaktadır.

Artık aldığı her kararın bir bedeli vardır. Yeni çıkmazların içinde, sadece düşman bildikleri ile değil, sevdikleriyle hatta kendisiyle de savaşması gerekecektir."