Çağdaş Cam halka arzının borsada işlem görme tarihi belli oldu

14 Aralık 2024 11:35 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 11:47

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan Çağdaş Cam halka arzının borsada işlem göreceği tarihi yatırımcılar bekliyordu. CGCAM hisse koduyla satışa çıkacak olan hissenin talep toplama süreci sona erdi.

Yatırımcıların gündeminde yer alan Çağdaş Cam halka arzının borsada ne zaman işlem göreceği netleşti.

SPK​ tarafından başvurusunun onaylanmasının ardından 11-12 Aralık tarihlerinde talep toplamıştı.

ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ​ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusunun onaylanmasının ardından CGCAM, 11-12 Aralık aralığında talep topladı.

Hisse, 17 Aralık tarihinde borsada işlem görecek.

ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hissenin sonuçları Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda duyuruldu.

"Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile 11 – 12 Aralık 2024 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 20,00 TL’den talep toplanmıştır. Halka arzda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 31.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 11.000.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 42.000.000 TL nominal değerli payların tamamı

satılmıştır.

Toplam halka arz büyüklüğü 840.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Borsa İstanbul​ Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapılan halka arzda yatırımcı grubu bazında tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 637.038 adet emir ile satışa sunulan adedin 2,7 katına tekabül eden 112.392.374 adet nominal değerli paylar karşılığında 2.247.847.480 TL tutarlı talep gelmiştir.

Dağıtım sonucunda 628.813 adet yatırımcıya 42.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır."