Çağdaş Cam Sanayi hisseleri neden yükseliyor? Çağdaş Cam Sanayi’den yeni yatırım hamlesi

20 Aralık 2024 18:41 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 18:45

Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CGCAM)’nin 19 Aralık tarihinde yaptığı üretim kapasitesini artırma adına aldığı yatırım kararının ardından borsadaki hisseleri de yükselişe geçti. Çağdaş Cam Sanayi hisseleri Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

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Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Aydın/Kuyucak tesisinde üretim kapasitesini artıracak yeni bir yatırım kararı aldığını duyurdu.

ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ HİSSELERİ NEDEN YÜKSELİYOR?

Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin KAP’a yaptığı yatırım açıklamasına göre Aydın/Kuyucak tesisinde yüksek enerji tasarrufu sağlayan yalıtımlı cam üretiminde yüzde 60'lık bir kapasite artışına gitmeyi hedefliyor.

Kapasite artımı açıklamasının ardından ise şirketin borsadaki hisselerinde yukarı yönlü bir hareketlenme yaşandı.

ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ HİSSELERİ NE KADAR?

Şirket yetkilileri, yeni yatırımın devreye alınmasının ise 2025 yılının ilk yarısında tamamlanacağını öngörüyor.

Açıklamaların ardından CGCAM hisseleri 19 Aralık’ta en çok kazandıran hisseler arasına girdi.

Yüzde 10 değer kazanan CGCAM hisseleri 26,62 ile kapanış yaptı.

20 Aralık Cuma günü ise 24,86 liradan kapanış gerçekleştirdi.