Çağlar Söyüncü Athletic Bilbao maçında oynayacak mı? Muhtemel ilk 11 kadrosu gündemde

11 Aralık 2024 15:54 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 16:06

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe, Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği müsabakaya kısa süre kala Çağlar Söyüncü'nün oynayıp oynamayacağı merak edildi. Maçın muhtemel ilk 11 kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe - Athletic Bilbao muhtemel ilk 11 belli oldu! Mert Hakan Yandaş yer almadı

Fenerbahçe - Athletic Bilbao muhtemel ilk 11 belli oldu! Mert Hakan Yandaş yer almadı

11 Aralık Çarşamba akşamı 18.30'da oynanacak olan Athletic Bilbao​ - Fenerbahçe​ maçında eksik olan isimlerin yanında Çağlar Söyüncü'nün son durumu da araştırılıyor.

Bir süredir sakatlık​ ile mücadele eden Söyüncü'nün kadroda olup olmayacağı taraftarın gündeminde.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ATHLETİC BİLBAO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Uzun zamandır sakatlık ile mücadele eden Söyüncü'nün bu akşam Mourinho'nun şans vermesi halinde sahada yer alması bekleniyor.

Sarı lacivertli ekipte 1 aydır yer almayan oyuncunun sakatlığını atlattı belirtilirken bugün rakibinin karşısında forma giymesi tahmin ediliyor.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko.

FENERBAHÇE - ATHLETİC BİLBAO MAÇ KADROSU

Bu akşam oynanacak olan müsabakanın muhtemel ilk 11 kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Mert, İsmail Yüksek, Amrabat, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri

Athletic Bilbao: Simon, Vivian, Alvarez, Gorosabel, Boiro, Juaregizar, Galarrela, Williams, Sancet, Williams, Guruzeta

Net ilk 11 kadrosu maça kısa süre kala kulüpler tarafından duyurulacak.

Bugün oynanacak müsabaka Fred kart cezası sebebiyle forma giyemezken sakatlığı süren Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş takımının yanında olamayacak.

UEFA listesinde yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da bu akşam sahaya çıkmayacak.

FENERBAHÇE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

11 Aralık akşamı Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakayı canlı izlemek isteyenler TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT, 3 yıllığına ligde oynanacak olan karşılaşmaların yayın hakkını almıştı.