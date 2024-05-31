Çağlar Söyüncü uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Euro 2024 Türkiye kadrosundan çıkarıldı

31 May 2024 09:27 - Güncelleme : 31 May 2024 09:40

Çağlar Söyüncü sakatlığından dolayı A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

Çağlar Söyüncü sakatlığından dolayı A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

Süper Lig 2023-2024 sezonunun tamamlanması ile birlikte Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı.

A Milli Takım'ın Euro 2024 aday kadrosu TFF tarafından açıklanmıştı.

Kadroda yer alan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'den ise kötü haber geldi.

TFF yıldız oyuncuyu kadrodan çıkardığını açıkladı.

Vatandaşlar tarafından neden Çağlar Söyüncü'nün kadrodan çıkarıldığı merak ediliyor.

Çağlar Söyüncü, Trendyol Süper Lig'in son haftasında gerçekleşen İstanbulspor ile Fenerbahçe karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım aday kadrosunda bulunan oyuncular ise şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Çenk Özkaçar, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Can Uzun, Berat Özdemir, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Sahil Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Enes Ünal, Yusuf Yazıcı, Semih Kılıçsoy