Çağlar Söyüncü'nün milli takım aday kadrosundan çıkarılma sebebi belli oldu

12 Kasım 2024 13:33 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 13:37

Çağlar Söyüncü’nün milli takım kadrosundan çıkarılma sebebi merak konusu oldu. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Galler ve Karadağ ile oynanacak maçlar için İstanbul'da toplanan ay-yıldızlıların aday kadrosunda değişikliğe gidildiği belirtildi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ MİLLİ TAKIM ADAY KADRODAN NEDEN ÇIKARILDI?

Çağlar Söyüncü’nün milli takım aday kadrosundan neden çıkarıldığı merak edildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada "Fenerbahçe'nin Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı." ifadelerine yer verildi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ HANGİ TAKIMDA?

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün defans pozisyonunda görev yapan milli sporcudur.