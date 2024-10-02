Çağlar Söyüncü'nün Twente-Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle oynamaması bekleniyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

02 Ekim 2024 11:24 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 11:33

UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Twente-Fenerbahçe maçında Çağlar Söyüncü'nün sakatlık durumu gündem oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün maçta oynayıp oynamayacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Fenerbahçe​ bu hafta Hollanda temsilcisi Twente​ ile UEFA Avrupa Ligi​ ikinci hafta mücadeleleri kapsamında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Twente-Fenerbahçe maçında Çağlar Söyüncü'nün oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Antalyaspor​ maçında sakatlanan oyuncunun sağlık durumu gündeme geldi. ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TWENTE-FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI, NEDEN YOK? Süper Lig'in sekizinci haftası kapsamında oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü hakkında Fenerbahçe açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun sol arka adalesinde kanama ve ödem tespit edildiğini belirtti. Çağlar Söyüncü'nün sakatlığından dolayı Fenerbahçe'nin Twente deplasmanında oynamaması bekleniyor. Kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle: "Profesyonel Futbol A Takımımızda Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adalede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmıştır." İlgili Haberler Fenerbahçe'nin rakibi Twente Hollanda'da kuruldu Fenerbahçe Twente ile karşılaştığı 4 maçında 3'ünü kazandı