Çağlayan İstanbul Adalet Sarayı’nda intihar eden şahsın kim olduğu ve neden intihar ettiği belli oldu

04 Haziran 2024 17:28 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 17:31

İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda Z.T. isimli ve 36 yaşında olduğu belirtilen şahıs, tutuklandığını öğrendikten sonra intihar etti.

Z.T., annesi ve kız kardeşine karşı 'kadına karşı basit yaralama' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, Z.T.'nin hakkında mevcut 'yaklaşmama kararı'nı ihlal ettiğini de dikkate alarak tutuklanmasına karar verdi.

Bu kararı duyan Z.T., adliyenin D2 Blok 6. katındaki korkulukların üzerine çıkarak kendini aşağı attı.

6. kattan eksi 2. kata düşen Z.T., olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası adliye içinde geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.