Çağrı cihazları doktorlar ve hemşireler tarafından aktif biçimde kullanılıyor

18 Eylül 2024 09:16 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 09:18

İsrail’in Hizbullah üyelerinin iletişim kurmak için kullandığı çağrı cihazlarını neredeyse eş zamanlı patlatmasıyla Lübnan’da binlerce kişi yaralandı. Bu gelişmenin ardından çağrı cihazları merak konusu oldu.

Alfanümerik veya sesli mesajları alan ve görüntüleyen kablosuz bir telekomünikasyon iletişim aracı çağrı cihazları günümüzde doktorlar​ ve hemşireler tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor.

ÇAĞRI CİHAZI NEDİR?

Çağrı cihazı, bir kişiye mesaj göndermek için kullanılan ve sesli mesajları alan ve görüntüleyen kablosuz bir telekomünikasyon iletişim aracıdır.

Bir telefon hattı üzerinden kısa mesaj veya geri aranacak numarayı alarak sahibine uyarı veren çalışan çağrı cihazları, Motorola tarafından 1956'da piyasaya çıktı.

1980 ve 1990 yıllarında genellikle doktorlar, hemşireler, iş insanları ve diğer profesyoneller tarafından sıkça kullanılan çağrı cihazları günümüzde hala popülerliğini koruyor.

ÇAĞRI CİHAZI NASIL ÇALIŞIR?

Çağrı cihazları, telefon hattı veya radyo dalgaları aracılığıyla kısa mesajları ve geri aranacak numarayı alan telekomünikasyon iletişim araçlardır. Bu cihazların işleyişi şu adımlarla gerçekleşir;

Gönderme: Kişi, çağrı cihazı sahibine ulaşmak istediğinde çağrı cihazı servis sağlayıcısının telefon numarasını arar. Arayan kişi, sesli mesaj göndermek için operatörle konuşur.

İletim: Çağrı cihazı servis sağlayıcısı arayan kişinin bıraktığı mesajları radyo dalgaları aracılığıyla alıcının çağrı cihazına gönderir.

Alma: Çağrı cihazı, radyo dalgalarını alarak cihazda depolanmış numarayı veya mesajı iletir.

Yanıt: Cihaz sahibi, mesajı aldıktan sonra kendisine iletilen telefon numarasını arayarak yanıt verir.

ÇAĞRI CİHAZI KİMLER TARAFINDAN KULLANILIR?

Özellikle cep telefonları yaygınlaşmadan önce çeşitli meslek grupları tarafından kullanılan çağrı cihazları genellikle doktorlar, hemşireler, diğer sağlık çalışanları​ ve iş insanları tarafından sıklıkla kullanılmakta.

ÇAĞRI CİHAZI NEDEN KULLANILIR?

Çağrı cihazlarının günümüzde kullanılmasının yaygın sebepleri arasında; güvenilirlik, hastanelerde elektronik cihazlara zarar vermeme, uzun pil ömrü, yedek iletişim cihazı olma ve tek yönlü iletişim ihtiyacını karşılama yer alıyor.