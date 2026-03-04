Çağrı filmi nerede çekildi? Çağrı filmi oyuncuları ve konusu!

İslam dininin doğuş sürecini ve 7. yüzyılın ilk çeyreğinde Mekke’de yaşanan gelişmeleri anlatan film, yeniden televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor. Geniş oyuncu kadrosu ve iki farklı dilde çekilen versiyonlarıyla sinema tarihinde özel bir yere sahip olan yapım, yıllar sonra da ilgi görmeye devam ediyor. İşte Çağrı filmi oyuncuları ve konusu…

ÇAĞRI FİLMİ KONUSU

Çağrı filmi, 7. yüzyılın ilk çeyreğinde Mekke şehrinde geçiyor ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) öncülüğünde Müslüman toplumunun Mekkeli müşriklerle olan mücadelesini konu alıyor. İslam dininin doğuş süreci ve ilk yıllarda yaşanan gelişmeler, tarihsel bir çerçevede anlatımla beyaz perdeye aktarılıyor.

Yapımda, Müslümanların karşılaştığı baskılar, inanç mücadelesi ve savaşlar detaylı sahnelerle ele alınıyor. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik dönemini merkezine alan film, dönemin sosyal ve siyasi atmosferini geniş kitle sahneleriyle birlikte sinemaya taşıyor.

ÇAĞRI FİLMİ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA 2026?

1976 yapımı film, bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Televizyon yayını saat 20.00’de başlayacak ve yapım prime time kuşağında ekrana gelecek.

4 Mart TRT 1 yayın akışı şöyledir:

19:20 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Çağrı | Yabancı Sinema

23:50 Vefa Sultan

01:10 Gönül Dağı

ÇAĞRI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerine 1974 yılında başlandı ve prodüksiyon süreci oldukça zorlu geçti. Çağrı filmi çekimlerinin büyük bölümü Libya’da gerçekleştirildi, bazı sahneler ise Fas’ta tamamlandı.

Fas’ta özellikle Mekke ve Medine dış mekanlarını yansıtmak amacıyla Marrakech civarında Mekke’nin bir maketi inşa edildi. Prodüksiyon, Libya lideri Muammer Kaddafi’nin maddi desteğiyle yürütüldü, binlerce figüranın yer aldığı sahnelerde zaman zaman 5 binden fazla kişi görev aldı ve toplamda 300 kişilik bir ekip çalıştı.

ÇAĞRI FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda dünya sinemasının tanınmış isimleri yer alıyor:

Anthony Quinn - Hamza bin Abdülmuttalib

Irene Papas - Hind bint Utbe

Michael Ansara - Ebu Süfyan

Johnny Sekka - Bilal-i Habeşi

Michael Forest - Halid bin Velid

André Morell - Ebu Talib

Garrick Hagon - Ammar bin Yasir

Damien Thomas - Zeyd bin Harise

Rosalie Crutchley - Sümeyye

ÇAĞRI FİLMİ NE ZAMAN, KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Çağrı filmi 1976 yılında tamamlanarak vizyona girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Mustafa Akkad’ın üstlendiği yapım, uzun süren hazırlık ve çekim aşamalarının ardından sinema seyircisiyle buluştu. Çekim süreci 1974 yılında başladı ve geniş kapsamlı bir prodüksiyon yürütüldü. Binlerce figüranın yer aldığı sahneler ve kalabalık ekip çalışmasıyla film, dönemin en dikkat çeken tarihi yapımları arasında yer aldı.