Galatasaray Akademisi’nde A Takıma yükselmesine kesin gözüyle bakılan isimlerin başında gelen Çağrı Balta, Fenerbahçe’ye transfer oldu. Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmana katılan oyuncu ilk kez Fenerbahçe formasıyla görüntülendi. Hakan Balta’nın oğlu Çağrı Balta etkili sağ ayağı ve bitiriciliği ile dikkat çekiyor. Galatasaray ile olan sözleşmesini uzatmayarak Fenerbahçe’nin teklifini kabul eden Çağrı Balta, daha U19 Ligi’nde gol kralı olmuştu. Galatasaray A Takımı’nda süre bulamayan Çağrı Balta, sarı-lacivertlilerde anlaştı. 17 yaşındaki genç yıldızın kariyeri, Fenerbahçe’ye transfer sürecinin ardından mercek altına alındı. Peki Çağrı Balta kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte, futbol kariyeri…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çağrı Hakan Balta kimdir, babası kim? Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe'ye transfer mi oldu? Galatasaray altyapısının gelecek vaat eden gol kralı oyuncusu Çağrı Balta, sarı-kırmızılı kulübün profesyonel sözleşme teklifini reddederek Fenerbahçe'ye transfer oldu. Galatasaray'ın eski yıldızı Hakan Balta'nın 17 yaşındaki oğlu Çağrı Balta, Galatasaray altyapısından Fenerbahçe'ye transfer oldu. Galatasaray Akademisi'nde A Takıma yükselmesi beklenen ve U19 Ligi'nde gol kralı olmuş bir isimdi. Sarı-kırmızılı kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmeyerek Fenerbahçe ile anlaştı. Transferin ardından Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı. Santrafor mevkisinde görev yapan Çağrı Balta, etkili sağ ayağı ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.

ÇAĞRI HAKAN BALTA KİMDİR?

Çağrı Balta, Galatasaray’ın ve milli takımın eski yıldızı Hakan Balta’nın oğludur. Futbol kariyerine 2018 yılında Galatasaray altyapısında başlayan oyuncu, U19’da gol kralı olarak önemli bir başarıya imza atmıştır.

Oyuncunun kariyerinde Galatasaray’ın dışında bir takım bulunmazken Milli Takım’da ise U16 ve U18 seviyelerinde top koşturmuştur.

2025-2026 sezonunda U19 Ligi’nde çıktığı 16 karşılaşmada 5 gollük katkı vermiştir. Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzalaması beklenen oyuncu, Fenerbahçe’yle ilk antrenmanına çıkmıştır.

Galatasaray altyapısında filiz lisansıyla oynayan Çağrı Balta, sarı kırmızılı kulübün kendisine yaptığı profesyonel sözleşme teklifini reddederek Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Anlaşmanın detayları henüz belli olmadı.

Santrafor olarak görev yapan oyuncu, 15 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

