 Fuat İğci

Çağrı Hakan Balta kimdir, babası kim? Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe'ye transfer mi oldu?

Çağrı Hakan Balta’nın Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıkması sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray’ın yıldız isimlerinden Hakan Balta’nın oğlu olan Çağrı Balta, uzun dönem Galatasaray altyapısında forma giydikten sonra kulübüyle profesyonel sözleşme konusunda anlaşmazlıklar yaşamıştı. Santrafor olarak görev yapan Çağrı Balta, Türkiye U16 ve U18 formaları giydi. 2025-2026 sezonunda U19 takımıyla beraber 16 karşılaşmada süre alan oyuncu takımına 5 gollük katkı verdi. Fenerbahçe ile antrenmana çıkan oyuncuyla Tedesco özel olarak ilgilendi. Peki Çağrı Balta kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? İşte, Çağrı Hakan Balta’nın kariyeri…

Çağrı Hakan Balta kimdir, babası kim? Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe'ye transfer mi oldu?
Akademisi’nde A Takıma yükselmesine kesin gözüyle bakılan isimlerin başında gelen Çağrı Balta, ’ye transfer oldu. Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmana katılan oyuncu ilk kez Fenerbahçe formasıyla görüntülendi. Hakan Balta’nın oğlu Çağrı Balta etkili sağ ayağı ve bitiriciliği ile dikkat çekiyor. Galatasaray ile olan sözleşmesini uzatmayarak Fenerbahçe’nin teklifini kabul eden Çağrı Balta, daha U19 Ligi’nde gol kralı olmuştu. Galatasaray A Takımı’nda süre bulamayan Çağrı Balta, sarı-lacivertlilerde anlaştı. 17 yaşındaki genç yıldızın kariyeri, Fenerbahçe’ye transfer sürecinin ardından mercek altına alındı. Peki Çağrı Balta kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte, futbol kariyeri…

HABERİN ÖZETİ

Çağrı Hakan Balta kimdir, babası kim? Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe'ye transfer mi oldu?

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray altyapısının gelecek vaat eden gol kralı oyuncusu Çağrı Balta, sarı-kırmızılı kulübün profesyonel sözleşme teklifini reddederek Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Galatasaray'ın eski yıldızı Hakan Balta'nın 17 yaşındaki oğlu Çağrı Balta, Galatasaray altyapısından Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Galatasaray Akademisi'nde A Takıma yükselmesi beklenen ve U19 Ligi'nde gol kralı olmuş bir isimdi.
Sarı-kırmızılı kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmeyerek Fenerbahçe ile anlaştı.
Transferin ardından Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı.
Santrafor mevkisinde görev yapan Çağrı Balta, etkili sağ ayağı ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

ÇAĞRI HAKAN BALTA KİMDİR?

Çağrı Balta, Galatasaray’ın ve milli takımın eski yıldızı Hakan Balta’nın oğludur. Futbol kariyerine 2018 yılında Galatasaray altyapısında başlayan oyuncu, U19’da gol kralı olarak önemli bir başarıya imza atmıştır.

Çağrı Hakan Balta kimdir, babası kim? Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe'ye transfer mi oldu?

Oyuncunun kariyerinde Galatasaray’ın dışında bir takım bulunmazken Milli Takım’da ise U16 ve U18 seviyelerinde top koşturmuştur.

2025-2026 sezonunda U19 Ligi’nde çıktığı 16 karşılaşmada 5 gollük katkı vermiştir. Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzalaması beklenen oyuncu, Fenerbahçe’yle ilk antrenmanına çıkmıştır.

Galatasaray altyapısında filiz lisansıyla oynayan Çağrı Balta, sarı kırmızılı kulübün kendisine yaptığı profesyonel sözleşme teklifini reddederek Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Anlaşmanın detayları henüz belli olmadı.

Çağrı Hakan Balta kimdir, babası kim? Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe'ye transfer mi oldu?

Santrafor olarak görev yapan oyuncu, 15 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

