Çakallarla Dans 7 filminin çekimleri bu yaz yapılacak, ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil

05 Haziran 2024 20:32 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 16:56

Türk sinemasının sevilen komedi serisi Çakallarla Dans, yedinci filmiyle geri dönüyor.

Serinin yedinci filmi için hazırlıklar tamamlandı.

Yapımcılığını SugarWorkz ve TAFF Pictures'ın üstlendiği filmin çekimlerine bu yaz başlanacak.

Serinin ilk filmi 17 Aralık 2010 tarihinde vizyona girmiş ve izleyicilerden büyük ilgi görmüştü.

Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı filmleri bir milyon seyirci barajını aşarak başarılı bir grafik sergilemişti.

Serinin son filmi Çakallarla Dans 6 ise 2 Aralık 2022 tarihinde vizyona girmişti.

ÇAKALLARLA DANS 7 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çakallarla Dans serisi, bugüne kadar toplamda 6 milyon 478 bin 857 seyirciye ulaştı.

Yönetmen koltuğunda Murat Şeker'in oturduğu, senaryosunu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi'nin kaleme aldığı serinin yeni filmi için çekimlerin başladığı duyurulmuş olsa da, henüz vizyon tarihi açıklanmadı.