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Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 20:35
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 20:35

Çakallarla Dans 8 İlker Ayrık neden yok?

Çakallarla Dans 8 İlker Ayrık neden yok, Şututgart Çıkarması filmi sonrası gündem oldu. Çakallarla Dans serisinin sekizinci filmi “Çakallarla Dans 8 Şututgart Çıkarması”, 6 Kasım 2026 Cuma günü sinemaseverlerle buluştu. Serinin önceki filmlerinde Muhasebeci Servet karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan İlker Ayrık'ın yeni yapımda da yer almaması, filmin vizyona girmesiyle birlikte yeniden merak konusu oldu. Şevket Çoruh, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu'nun başrollerinde yer aldığı filmde ekip, bu kez Almanya'da geçen bir maceraya atılıyor. İstanbul, Berlin ve Stuttgart'ta çekilen yapımın oyuncu kadrosuna Nur Sürer ve Tim Seyfi gibi isimler de katıldı. İzleyiciler Çakallarla Dans 8 Servet var mı, neden yok merak etmeye başladı. Çakallarla Dans 8 İlker Ayrık neden yok? İşte Çakallarla Dans 8’de İlker Ayrık’ın olmama nedeni ile ilgili açıklamalar…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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Çakallarla Dans 8 İlker Ayrık neden yok?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 20:35
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 20:35

2010 yılında başlayan Çakallarla Dans serisi, sekizinci filmiyle sinema salonlarına geri döndü. “Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması” adıyla 6 Kasım 2026 tarihinde vizyona giren yapımda, serinin tanınan karakterleri yeni bir macera için bir araya geliyor. Ancak filmin oyuncu kadrosunda önceki yapımlardan tanınan Muhasebeci Servet karakterinin bulunmaması, 'ın serideki geleceğini yeniden gündeme taşıdı. İlk altı film boyunca ana kadroda bulunan oyuncunun yedinci filmden itibaren projede yer almaması, izleyicilerin merak ettiği konular arasında bulunuyor. Ayrık'ın daha önce katıldığı programlarda yaptığı açıklamalar ise seriden ayrılma sürecine ilişkin ayrıntıları içeriyor. Çakallarla Dans 8 İlker Ayrık var mı, niye yok? Detaylar…

ÇAKALLARLA DANS 8 SİNEMALARDA!

Çakallarla Dans serisinin sekizinci halkası “Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması”, 6 Kasım 2026 Cuma günü vizyona girdi. Serinin yeni filminde , Kayınço Gökhan karakteriyle, Timur Acar Köfte Necmi rolüyle, Murat Akkoyunlu ise Del Piero Hikmet karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Önceki filmlerde ekibin önemli isimleri arasında bulunan oyuncular, sekizinci yapımda da rollerini sürdürüyor.

Çakallarla Dans 8 İlker Ayrık neden yok?

Yeni filmin oyuncu kadrosunda Didem Balçın, Fatma karakteriyle, Hakan Bilgin Berber Hüseyin rolüyle ve Ceyhun Yılmaz Adem Abi karakteriyle bulunuyor. Yapımın yeni isimleri arasında ise Nur Sürer ve Tim Seyfi yer alıyor. Nur Sürer filmde Yenge karakterini canlandırırken Tim Seyfi, Şerafettin Topmüller rolüyle kadroya katılıyor. Böylece serinin önceki filmlerinden tanınan karakterler, yeni oyuncularla birlikte hikayeyi sürdürüyor.

Çakallarla Dans 8 İlker Ayrık neden yok?

Filmin konusu, ekibin Almanya'da bir insan kaçakçılığı ağına karışmasıyla başlayan macerayı anlatıyor. İstanbul, Berlin ve 'ta gerçekleştirilen çekimlerle hazırlanan yapım, adını da hikayenin önemli bir bölümünün geçtiği Stuttgart'tan alıyor. Serinin sekizinci filminde macera, bu kez Almanya'da yaşanan olaylar etrafında şekilleniyor.

Çakallarla Dans 8 İlker Ayrık neden yok?

ÇAKALLARLA DANS 8 İLKER AYRIK NEDEN YOK?

Çakallarla Dans serisinin ilk altı filminde Muhasebeci Servet karakterini canlandıran İlker Ayrık, yedinci filmden itibaren oyuncu kadrosunda bulunmuyor. İlker Ayrık'ın seriden ayrılmasıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda yönetmen ve yapımcı Murat Şeker ile arasındaki dostluk ilişkisinin zarar görmesine değindiği biliniyor. Oyuncu, Sergen Deveci'nin sunduğu Daniska Show programında ve Şevket Çoruh'u konuk ettiği YouTube yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çakallarla Dans 8 İlker Ayrık neden yok?

İlker Ayrık, Murat Şeker ile aralarında 13 yıl boyunca devam eden bir dostluk ilişkisi bulunduğunu, ancak altıncı filmin ardından bu ilişkinin zedelendiğini daha önce katıldığı YouTube kanalında anlatmıştı. Oyuncu, konuyla ilgili açıklamasında, “Biz filmin yapımcısı ve yönetmeni Murat Şeker ile bir dostluk ilişkisi inşa ederek geldik. Ama altıncı filmden sonra kurduğumuz dostluk ilişkisi zedelenince, bu zedelenen dostluğun üzerine yedinci filmde var olmak istemedim” ifadelerini kullanmıştı.

İlker Ayrık, seriden ayrılma kararının maddi bir anlaşmazlıktan kaynaklanmadığının da altını çizdi. Para meselesi olmadığını özellikle belirten oyuncu, bazı açıklamalarında “Altı film yaptık, artık yeter” sözleriyle de projeden ayrılma kararına değindi. İlk filmden altıncı filme kadar Muhasebeci Servet karakterine hayat veren İlker Ayrık, böylece serinin sonraki iki yapımında kadroda yer almadı.

Çakallarla Dans 8 İlker Ayrık neden yok?

Öte yandan İlker Ayrık'ın Çakallarla Dans serisine yeniden katılma ihtimaliyle ilgili açıklamalar da yapıldı. Filmin İstanbul'daki galasında konuşan Murat Akkoyunlu, İlker Ayrık'ın ekipte bulunmamasına ilişkin değerlendirmesinde oyuncunun başka programları olduğunu söyledi. Akkoyunlu, “Tabii ki, olasılık dahilinde, neden olmasın? Başka programları vardı, o yüzden de aramızda yok şu anda. Her an da olabilir” ifadelerini kullandı.

Murat Akkoyunlu'nun bu açıklaması, Muhasebeci Servet karakterinin ilerleyen filmlerde yeniden izleyici karşısına çıkabileceği ihtimalini açık bıraktı.

ÇAKALLARLA DANS 8 OYUNCULARI

• Şevket Çoruh – Kayınço Gökhan

• Timur Acar – Köfte Necmi

• Murat Akkoyunlu – Del Piero Hikmet

• Didem Balçın – Fatma

• Hakan Bilgin – Hüseyin Abi (Berber Hüseyin)

• Nur Sürer – Yenge (Çete Lideri)

• Tim Seyfi – Şerafettin Topmüller

ETİKETLER
#şevket çoruh
#murat akkoyunlu
#ilker ayrık
#stuttgart
#Çakallarla Dans 8
#Aktüel
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