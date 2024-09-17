Çalışanlar şimdiden hesaplamaya başladı! 2025’te 45 gün tatil yapılabilir

17 Eylül 2024 09:44 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 10:05

Yaz bitti. Eylül ayına girilmesiyle birlikte çalışanlar yeni yıl için hesap yapmaya başladı bile. 2025 yılına az bir süre kala resmi tatiller de belli oldu. Eğer 14 gün yıllık izni olan çalışanlar belirli günlerde izin alırsa, toplam tatilinizi 45 güne çıkarabilirsiniz. İşte gün gün 2025 resmi tatilleri...

Çalışanlar, 2025​ yılında resmî tatiller ve bayramları dikkate alarak tatil planlarını şimdiden yapmaya başladı. Peki 2025 yılında toplam kaç gün izin kullanılacak? Kurban ve Ramazan bayram tatilleri kaç gün?” İşte detaylar…

2025'TE RESMİ TATİL KAÇ GÜN OLACAK?

Resmi ve dini tatiller 2025 yılında 14 gün olacak. 2025 yılında bayram tatilleri ve resmi tatiller genellikle hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle de bu yıl ve geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bayram tatilleri için resmi bir tatil ilan edilme durumu bulunmuyor. Ancak uzun tatil yapmak isteyenler için bazı seçenekler mevcut.

YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yılbaşı 1 Ocak Çarşamba günü. Çarşamba günü tatil yapacak kişiler, yıllık izinlerinden kullanarak bu tatili hafta sonu tatili ile birleştirebilir.

2025 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERDE?

Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. 3 iş günü olacağı için bu aranın birleştirilmesi beklenmiyor. Bu 3 günü alarak toplam tatil sürenizi 9 güne çıkarabilirsiniz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çarşamba gününe denk geliyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü perşembe, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı pazartesi gününe denk geliyor.

2025 KURBAN BAYRAMI​ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 6-9 Haziran 2025 Cuma günü başlayarak, pazartesi günü bitiyor. Kurban Bayramı tatilinizi 4 gün izin alarak 9 güne çıkarabilirsiniz.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

15 Temmuz 2025 Salı gününe denk geliyor. Bu özel günde, pazartesi günü de izin alarak 4 günlük bir tatil yapmak mümkün olacak. Hafta başını birleştirerek kısa bir yaz tatili planlayanlar için ideal bir zaman dilimi sunuyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

30 Ağustos 2025, cumartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu tatiliyle birleşen bu gün, çalışanlar için uzun bir tatil imkanı sunmasa da kısa hafta sonu kaçamakları yapmak isteyenler için iyi bir fırsat olabilir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

2025 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Hafta başında 2 gün izin alarak 5 günlük bir tatil yapma fırsatı doğuyor. Bu da sonbaharın ortasında güzel bir dinlenme molası anlamına geliyor.

2025 yılında resmi tatiller, özellikle izin günlerini stratejik olarak kullanmak isteyenler için uzun tatil fırsatları sunuyor. Kurban Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı, bu yıl en çok beklenen tatil dönemleri arasında yer alacak.