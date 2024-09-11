Çalışma Bakanlığına 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

11 Eylül 2024 13:21 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 13:22

İŞKUR internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına istihdam edilecek 9 sözleşmeli bilişim personeli başvuruları, 11 Eylül 2024- 25 Eylül 2024 Çarşamba tarihleri arasında alınacak.

ÇALIŞMA BAKANLIĞINA BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 sözleşmeli bilişim personeli başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI BİLİŞİM PERSONELİ İSTİHDAMI BAŞVURU TARİHLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bilişim personeli istihdamı için başvurular, 11 Eylül 2024- 25 Eylül 2024 Çarşamba tarihleri arasında alınacak.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çalışma Bakanlığı 9 sözleşmeli bilişim personeli alımı için aranan şartlar şu şekildedir;

-Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerin mezun olmak veya bu bölümlere denkliği kabul edilmiş yüksek öğretimden mezun olmak,

-Yazılım, ağ sistemleri kurulumu ve yönetimi konusunda gerekli mesleki bilgiye sahip olmak,

-En az iki güncel programlama dilini öğrenmek ve bu bilgileri belgelemek,

-Askerlik çağına gelmiş adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

-Görevinin devamlılığını sağlamasına engel olabilecek bir hastalık olmaması.