Çalışma Bakanlığına 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacak
İŞKUR internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 sözleşmeli bilişim personeli alacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına istihdam edilecek 9 sözleşmeli bilişim personeli başvuruları, 11 Eylül 2024- 25 Eylül 2024 Çarşamba tarihleri arasında alınacak.
ÇALIŞMA BAKANLIĞINA BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
İŞKUR internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 sözleşmeli bilişim personeli başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI BİLİŞİM PERSONELİ İSTİHDAMI BAŞVURU TARİHLERİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bilişim personeli istihdamı için başvurular, 11 Eylül 2024- 25 Eylül 2024 Çarşamba tarihleri arasında alınacak.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Çalışma Bakanlığı 9 sözleşmeli bilişim personeli alımı için aranan şartlar şu şekildedir;
-Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerin mezun olmak veya bu bölümlere denkliği kabul edilmiş yüksek öğretimden mezun olmak,
-Yazılım, ağ sistemleri kurulumu ve yönetimi konusunda gerekli mesleki bilgiye sahip olmak,
-En az iki güncel programlama dilini öğrenmek ve bu bilgileri belgelemek,
-Askerlik çağına gelmiş adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
-Görevinin devamlılığını sağlamasına engel olabilecek bir hastalık olmaması.