Çalışma süresi uzatılan Meclis 30 Temmuz itibarıyla tatile girdi

31 Temmuz 2024 08:35 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 08:35

1 Temmuz’da tatile girmesi beklenen TBMM’nin çalışma süresinin uzatılmasıyla Meclis, 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim’e kadar tatile girdi.

MECLİS TATİLE GİRDİ Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre çalışma süresi uzatılan Meclis’in, 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 27 Temmuz tarihli 110. birleşiminde karar verildi.

MECLİSİN ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILMIŞTI

Resmi Gazetede yayımlanan kararla; 9.Yargı Paketi, emekli ve memur zammı, sokak hayvanları kanun taslağı ve öğretmenlik meslek kanunu gibi konuların görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Temmuz 2024 Pazartesi gününde tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine Genel Kurulun 95’inci birleşiminde karar verilmişti.

MECLİS EN FAZLA NE KADAR TATİL YAPAR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğüne göre; başka bir karar alınmadığı sürece Meclis 1 Temmuz tarihinden itibaren tatile girer ve bir yılda üç aydan fazla tatil yapamaz.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK 2024?

30 Temmuz Salı gününde tatile giren TBMM, 1 Ekim itibarıyla çalışmalarına devam edecek.