Çalışma süresi uzatılan Meclis 30 Temmuz itibarıyla tatile girdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 30 Temmuz’dan 1 Ekim’e kadar tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
1 Temmuz’da tatile girmesi beklenen TBMM’nin çalışma süresinin uzatılmasıyla Meclis, 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim’e kadar tatile girdi.
MECLİS TATİLE GİRDİ Mİ?
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre çalışma süresi uzatılan Meclis’in, 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 27 Temmuz tarihli 110. birleşiminde karar verildi.
MECLİSİN ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILMIŞTI
Resmi Gazetede yayımlanan kararla; 9.Yargı Paketi, emekli ve memur zammı, sokak hayvanları kanun taslağı ve öğretmenlik meslek kanunu gibi konuların görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Temmuz 2024 Pazartesi gününde tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine Genel Kurulun 95’inci birleşiminde karar verilmişti.
MECLİS EN FAZLA NE KADAR TATİL YAPAR?
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğüne göre; başka bir karar alınmadığı sürece Meclis 1 Temmuz tarihinden itibaren tatile girer ve bir yılda üç aydan fazla tatil yapamaz.
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK 2024?
30 Temmuz Salı gününde tatile giren TBMM, 1 Ekim itibarıyla çalışmalarına devam edecek.