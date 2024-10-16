Call of Duty: Black Ops 6'nın Xbox Game Pass'e ne zaman geleceği netleşti

16 Ekim 2024 14:21 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 14:43

Microsoft'un oyuncular için özel olarak hazırladığı aylık abonelik sistemi Xbox Game Pass'e Call of Duty serisinin yeni oyunu Black Ops 6 ekleneceği açıklandı. Oyun severlerin gündeminde Call of Duty: Black Ops 6'nın Game Pass'e ne zaman geleceği yer aldı.

Yeni 'Xbox Game Pass Standart' erişime açıldı: Ancak ilk gün oyunları hayal oldu

Yeni 'Xbox Game Pass Standart' erişime açıldı: Ancak ilk gün oyunları hayal oldu

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft​, Xbox Game Pass​ abonelik hizmetine her ay yeni oyunlar eklemeye devam ediyor.

13 Ekim 2023 tarihinde Microsoft, Call of Duty​ serisinin sahibi Activision Blizzard​'ı satın almıştı.

Satın almanın ardından Call of Duty oyunlarının Xbox Game Pass'e gelip gelmeyeceği oyun severler tarafından merak konusu olmuştu.

Firma konuyla ilgili yaptığı son açıklamada oyun severlere müjdeli haberi verdi.

CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 GAME PASS'E NE ZAMAN GELECEK?

Call of Duty serisinin yeni oyunu Black Ops 6'nın 25 Ekim 2024 tarihinde Game Pass sistemine ekleneceği açıklandı.

Game Pass Ultimate ve PC Game Pass aboneleri tarafından konsol, PC ve bulut sistemi üzerinden oyun oynanacabilecek.

Ayrıca Microsoft'un açıkladığı bilgilere göre Call of Duty Warzone ve Call of Duty Modern Warfare III'de aynı tarihte Game Pass Ultimate sahipleri için bulut sistemine eklenecek.

Firmanın açıkladığı diğer oyunlar ise şöyle:

South Park: The Fractured but Whole (Bulut, Konsol, PC) – 16 Ekim

Donut County (Bulut, Konsol, PC) – 17 Ekim

MechWarrior 5: Clans (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 17 Ekim

Ashen (Bulut, Konsol ve PC) – 29 Ekim

Dead Island 2 (PC) – 31 Ekim

StarCraft: Remastered (PC) – 5 Kasım

StarCraft II: Campaign Collection (PC) – 5 Kasım

EKİM AYINDAN SONRA GAME PASS'TEN KALDIRILACAK OYUNLAR HANGİLERİ?

Game Pass abonelik sisteminde yer alan oyunlar belirli bir süreden sonra kaldırılabiliyor.

Microsoft tarafından açıklanan bilgilere göre 31 Ekim 2024 tarihinden sonra abonelik sisteminden kaldırılacak oyunlar ise şöyle: