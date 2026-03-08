Çamaşır suyuna elveda demeye hazırlanın! Bu yöntemle banyo derzleriniz bembeyaz olacak

ETKİLİ MACUNUN HAZIRLANIŞI VE UYGULANMASI

Derz aralarındaki o inatçı kirlerden kurtulmak için bu iki malzemeyi doğru sırayla kullanmak şarttır. Eğer karbonat ve sirkeyi bir kapta karıştırıp fırçayla sürmeye çalışırsanız, köpürme işlemi (yani temizleme gücü) kapta gerçekleşir ve fayansa sürdüğünüzde hiçbir işe yaramaz. Kimyasal patlamanın tam olarak kirin üzerinde gerçekleşmesi gerekir.

Önce Macunu Yapın: Küçük bir kasenin içine bolca karbonat dökün. Üzerine çok az miktarda normal su ekleyerek karıştırın. Amacımız akışkan bir sıvı değil, diş macunu kıvamında, yoğun bir "Karbonat Macunu" elde etmektir.

Derzlere Sürün: Eski bir diş fırçasını veya derz fırçasını kullanarak, hazırladığınız bu kalın macunu kararmış olan fayans aralarına bolca sürün. Karbonat, hafif aşındırıcı (zımpara) yapısıyla en üstteki yağ ve sabun kalıntısına tutunacaktır.