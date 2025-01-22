Çamlıca'da yangın mı çıktı? İstanbul Üsküdar'da dumanlar yükseliyor

22 Ocak 2025 16:47 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 17:20

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Burhaniye Kazım Karabekir Sokak'taki inşaat sahasında çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 3 konteyner tamamen yandı ve yangın diğer konteynerlere de sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Üsküdar Çamlıca'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın​ çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ÜSKÜDAR ÇAMLICA'DA YANGIN MI ÇIKTI?

Üsküdar'ın Çamlıca semtinde, işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın meydana geldi. Burhaniye Kazım Karabekir Sokak'ta bulunan inşaat sahasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek dumanların gökyüzünü kaplamasına neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale edildi.

Yangın sonucunda 3 konteyner tamamen yandı. Yangının diğer konteynerlere de sıçraması nedeniyle itfaiye ekipleri, yangının daha fazla yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Yangınla ilgili görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

İSTANBUL ÜSKÜRDAR ÇAMLICA'DA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İnşaat sahasında meydana gelen yangının sebebi, itfaiye ve ilgili ekipler tarafından araştırılıyor. Yangının çıkış nedeni hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

İtfaiye ekipleri, yangının nedenini belirlemek için kapsamlı bir inceleme yapacak.

YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Yangın, Burhaniye Kazım Karabekir Sokak'taki inşaat sahasında çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.