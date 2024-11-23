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Çamurlu ayakkabılarını çıkarıp markete öyle girdi! Söyledikleri duygulandırdı, büyük takdir topladı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Kasım 2024 11:26 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 11:30
Çamurlu ayakkabılarını çıkarıp markete öyle girdi! Söyledikleri duygulandırdı, büyük takdir topladı

Bursa'da çiftçinin duyarlı hareketi alkış aldı. Zeytin toplamaya giden Reyhan Fındık, çamurlu ayakkabılarını kapının önünde çıkarıp markete girdi. Fındık'ın bu hareketi takdir toplarken, market çalışanları da duyarlı davranışı sebebiyle Fındık'a teşekkür etti.

Bursa​'nın İznik ilçesinde yaşananlar yürekleri ısıttı. Bir kadının çamurlu ayakkabısını çıkarıp markete girmesiyle gösterdiği duyarlı davranış takdir topladı.

Çamurlu ayakkabılarını çıkarıp markete öyle girdi! Söyledikleri duygulandırdı, büyük takdir topladı - 1. Resim

"ÇALIŞANLAR TEMİZLİYOR, HAK GEÇMESİN"

İznik ilçesinde Boyalıca Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki markete alışverişe giden Reyhan Fındık, zeytin toplarken çamurlanan ayakkabılarını kapı önünde bıraktı. Çoraplarıyla markette alışveriş yapan Fındık, "Market kirlensin istemedim. Sonuçta buradaki çalışanlar​ temizliyor. Hak geçmesin" dedi.

Çamurlu ayakkabılarını çıkarıp markete öyle girdi! Söyledikleri duygulandırdı, büyük takdir topladı - 2. Resim

Fındık'ın bu hareketi takdir toplarken, market​ çalışanları da duyarlı davranışı sebebiyle Fındık'a teşekkür etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İznikbursamarketçalışanlar

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