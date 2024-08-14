Can Atalay'ın tahliye olacağı ile ilgili söylentilere Adalet Bakanı son noktayı koydu

14 Ağustos 2024 14:16 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 14:17

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi ile ilgili Yargıtay kararı "yok hükmünde" sayılmıştı.

AYM'nin yok saymasının ardından TİP, CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, DEM Parti ve EMEP milletvekilleri, tatilde olan Meclis'in olağanüstü toplanması için başvuruda bulunmuştu.

Başvuruyu değerlendiren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Yargıtay kararıyla vekilliği düşürülen Can Atalay için Meclis Genel Kurulu'nu 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'da olağanüstü toplantıya çağırdı.

CAN ATALAY TAHLİYE OLACAK MI?

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ana muhalefet partisinin genel görüşme önergesi oldu. Meclis'te toplantı için yeterli sayı bulunabilirse görüşme gerçekleştirilir. Bu Gezi Davası'yla gerçekleşen bir husus. Gezi Davası içerisinde milletvekili seçilen kişiyle ilgili dokunulmazlık... AYM ve Yargıtay arasında bir görüş ayrılığı oldu. Yargıtay Anayasa'nın 14. maddesinin açık olduğunu, bunun da dokunulmazlık içerisinde sayılamayacağını söyleyerek bir karar aldı. Burada Yargıtay ile AYM arasında görüş farkı ortaya çıktı. Kesin hüküm kalkmış değil. Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar söz konusu. AYM burada Meclis'in bir işlevi söz konusu olmadığı gerekçesiyle bir karar verdi. Burada Meclis'in yapabileceği herhangi bir işlem söz konusu değil. Cuma günü görüşmede partiler görüşlerini ifade edecektir" ifadelerini kullandı.

CAN ATALAY NEDEN TUTUKLU?

Can Atalay, Gezi Parkı davasında yargılandı ve 2022 yılında 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2023 yılında düzenlenen genel seçimlerde TİP'ten Hatay Milletvekili olarak seçildi.

Yargıtay tarafından cezası 28 Eylül 2023 tarihinde onandı.