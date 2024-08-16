Can Atalay'ın tutukluluk halinin görüşüldüğü TBMM'de çıkan kavgayı milletvekilleri video olarak paylaştı! Binlerce kişi izledi

16 Ağustos 2024 15:35 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 15:49

16 Ağustos günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortalık karışırken Alpay Özalan ile Ahmet Şık arasında tartışma çıkarken Özalan, Şık'a yumruk attı.

Arbede esnasında Gülistan Koçyiğit'in kaşı yarılırken TBMM kavga anları da çok kez izlendi.

CAN ATALAY TBMM KAVGASI VİDEO İZLEMELERİ BİNLERİ BULDU

Bugün Can Atalay oturumu için toplanılırken TİP Milletvekili Ahmet Şık ile AK Partili vekiller arasında tartışma çıktı.

Yumrukların havada uçtuğu anların videosu ile sosyal medyada da birçok kez paylaşılırken izlenmesi binleri buldu.

TBMM Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, yaşanan kavgada hakaretlerin artması sebebiyle 15 dakika ara verirken Şık'ın tekrardan kürsüye çıktığı esnada söylediği sözlerden dolayı yeniden ara verildi.

ALPAY ÖZAY AHMET ŞIK'A YUMRUKLA SALDIRDI SON DAKİKA

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısıyla saat 14.00'te bugün Can Atalay için toplanılırken Ahmet Şık'ın kürsüde olduğu esnada kavga çıktı.

TBMM kavgasında çıkan görüntülerin videosu ise izlendi. Meclis'te kavga yaşanırken Alpay Özalan'ın Şık'a attığı yumruk sonrası paylaşılan meclisteki kavga anı videosunda yerlerde kanlar olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

GÜLİSTAN KOÇYİĞİT'İN KAŞI PATLADI! VİDEOSUNU SEVDA KARACA PAYLAŞTI

Ahmet Şık ile Alpay Özalan arasında çıkan kavgada ortalık karışırken Gülistan Koçyiğit'in kaşı patladı.

Sevda Karaca, kavga esnasında yaralanan Koçyiğit'in kaşının patladığını paylaştığı video ile duyurdu.