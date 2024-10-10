Can Bonomo ablası Funda Bonomo'nun intihar ettiği iddiaları üzerine açıklama yaptı

10 Ekim 2024 16:37 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 16:43

Müzisyen Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo'nun intihar ettiğine dair haberler kısa sürede yayıldı. Üzücü olay sonrasında Can Bonomo'nun ablasının kim olduğu da merak edildi. Ünlü sanatçıdan konuyla ilgili açıklama geldi.

Birçok şarkısı ile adından söz ettiren Can Bonomo'nun ablasının intihar​ ettiğine dair çıkan iddialar sonrasında X platformu hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Funda Bonomo intihar mı etti, neden araması da sevenleri tarafından yapıldı.

CAN BONOMO'NUN ABLASI İNTİHAR MI ETTİ?

Funda Bonomo'nun intihar ettiğine dair çıkan haberler kısa sürede yayılırken Bonomo'da açıklama yaptı. Sebebi henüz bilinmezken İzmir​ Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle oldu:

"Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız. Ablam bize mental ve duygusal sağlığın önemini ve asla ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum."

FUNDA BONOMO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Şarkıcı Can Bonomo'nun ablası olan isim İzmir Kemalpaşa ilçesinde yaşıyor. Birçok kimsesiz ve engelli sokak köpeğine bakım veren isim engelli birçok köpeği ve kedisi olması ile adından söz ettirmişti.