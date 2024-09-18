Can Borcum dizisinde Bülent İnal, Serkan karakterini oynuyor

18 Eylül 2024 14:04 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 14:24

Başrolünde Ebru Özkan'ın oynayacağı Can Borcum dizisinin kadrosu belli olmaya başladı. Dizinin ikinci başrol oyuncusunun Payitaht Abdülhamid dizisinde oynayan Bülent İnal olacağı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Can Dostum Serkan kim sorusu gündeme geldi.

ATV​ ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak olan NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Can Borcum dizisinde Serkan karakterinin kim tarafından oynanacağını vatandaşlar merak ediyor.

CAN DOSTUM SERKAN KİM?

Can Dostum dizisinde Serkan karakterini Payitaht Abdülhamid dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Bülent İnal oynuyor.

BÜLENT İNAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bülent İnal, 19 Mayıs 1973 yılında Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde dünyaya geldi.

Bir yıl boyunca Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü okuduktan sonra tiyatroya yönelerek 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalına geçiş yaptı.

Buradan mezun olan Bülent İnal ilk olarak1992 yılında yayınlanan Mahallenin Muhtarları dizisinde rol aldı.

2013 yılında ATV ekranlarında yayımlanan Tatar Ramazan adlı dizide başrol oynayarak adını geniş kitlelere duyurdu.

2017-2021 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayımlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Padişah II. Abdülhamid'i oynadı.

Ünlü oyuncu 2011 yılında Melis Tüysüz ile evlendi ve çiftin bir çocukları bulunuyor.

Bülent İnal'ın oynadığı dizi ve filmler ise şöyle: