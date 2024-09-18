Can Borcum dizisinde Handan karakterini Ebru Özkan oynuyor

18 Eylül 2024 09:57 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:19

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Can Borcum dizisinin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Dizinin senaryosunda ana karakterlerden olan Handan'ın kim tarafından oynandığı gündem oldu. Karakter ünlü oyuncu Ebru Özkan tarafından oynanıyor.

Yabani ve Kötü Kan projelerinin de yapımcısı olan NTC Medya tarafından yeni bir dizi yapılıyor.

Yeni sezonda ATV​ ekranlarında yayınlanacak olan Can Borcum adlı dizinin başrolleri belli olmaya başladı.

Vatandaşlar tarafından dizinin ana karakterlerinden Handan'ın kim tarafından oynandığı merak ediliyor.

CAN BORCUM HANDAN KİM OYNUYOR?

Can Borcum dizisinde Handan karakteri Ebru Özkan tarafından oynanıyor.

EBRU ÖZKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ebru Özkan Saban, 18 Kasım 1978 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

İlkokulu burada tamamladıktan sonra ortaokul ve lise öğretimini ise Nevşehir'de bitirdi.

Liseden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi'ne gitti.

Daha sonra Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde eğitim öğretimine devam ederek buradan mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine ise üniversite yıllarında "Gözyaşı Çetesi" adlı dizide rol alarak başladı.

2009 yılında yayınlanan Hanımın Çiftliği dizisinde adını geniş kitlelere duyuran Ebru Özkan, Not Defteri, Paramparça, Hekimoğlu, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Şahmaran dizilerinde de rol aldı.

EBRU ÖZKAN EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ebru Özkan 2016 yılında Ertan Saban ile evlendi ve çiftin bir çocukları oldu.