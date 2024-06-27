Can Dalton 2023 yılında çıkan bir çatışmada hayatını kaybetti

27 Haziran 2024 13:45 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 14:10

Gerçek adı Beratcan Gökdemir olan Can Dalton, Daltonlar çetesinin bir üyesiydi ve çeşitli suç faaliyetlerinde yer aldı.

Çete lideri Barış Boyun'un emirlerine uygun olarak faaliyet gösteren Can Dalton özellikle uyuşturucu kaçakçılığı ve haraç toplama gibi faaliyetlerde önemli bir rol üstleniyordu.

Vatandaşlar tarafından Can Dalton'un hayati durumu merak ediliyor.

CAN DALTON ÖLDÜ MÜ?

Can Dalton, Batman'da meydana gelen bir çatışmada hayatını kaybetti.

Çatışma Daltonlar çetesi ve başka bir suç örgütü arasında meydana geldi.

Daltonlar çetesinin ise kendisinin ölümünün ardından Barış Boyun liderliğinde faaliyetlerine devam ettiği biliniyor.