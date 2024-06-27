Can Dalton 2023 yılında çıkan bir çatışmada hayatını kaybetti
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
27 Haziran 2024 13:45 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 14:10
Daltonlar çetesinin üyelerinden olan ve 2023 yılında başka bir suç örgütü ile girdiği çatışmada hayatını kaybeden Can Dalton tekrardan gündeme geldi.
Gerçek adı Beratcan Gökdemir olan Can Dalton, Daltonlar çetesinin bir üyesiydi ve çeşitli suç faaliyetlerinde yer aldı.
Çete lideri Barış Boyun'un emirlerine uygun olarak faaliyet gösteren Can Dalton özellikle uyuşturucu kaçakçılığı ve haraç toplama gibi faaliyetlerde önemli bir rol üstleniyordu.
Vatandaşlar tarafından Can Dalton'un hayati durumu merak ediliyor.
CAN DALTON ÖLDÜ MÜ?
Can Dalton, Batman'da meydana gelen bir çatışmada hayatını kaybetti.
Çatışma Daltonlar çetesi ve başka bir suç örgütü arasında meydana geldi.
Daltonlar çetesinin ise kendisinin ölümünün ardından Barış Boyun liderliğinde faaliyetlerine devam ettiği biliniyor.
Kaynak: TGRT HABER