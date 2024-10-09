Can Yaman'ın El Turco dizisinin Türkiye'de yayınlanacağı tarih ve platform açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

09 Ekim 2024 14:44 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 15:13

Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana kuşatmasına katılan bir yeniçeri askerini anlatan El Turco dizisinin ne zaman, nerede yayınlanacağı açıklandı. Tarihin netleşmesinin ardından dizisinin oyuncuları ve konusu gündem oldu.

Ay Yapım tarafından Macaristan'da İngilizce çekilen ve başrolünde ünlü oyuncu Can Yaman​'ın yer aldığı "El Turco" dizisinin Türkiye'de yayınlanacağı tarih ve platform belli oldu. Vatandaşlar tarafından El Turco ne zaman, nerede yayınlanacak sorularının cevapları araştırılıyor. EL TURCO NE ZAMAN, NEREDE YAYINLANACAK? El Turco dizisinin Türkiye'de 2025​ yılının ilk aylarında Gain​ adlı platformda yayınlanacağı açıklandı. EL TURCO OYUNCULARI KİM? El Turco dizisinin oyuncuları arasında Can Yaman (Hasan Balaban), Greta Ferro (Gloria), Will Kemp (Marco Benedetti di Vicenza), Slavko Sobin (Guido), Nigel Pilkington (Rudolph), Jay Sion (Narrator), Sai Bennet (Diana), David Nykl (Price Bishop), Madalena Aragao (Elda) ve Veronica Ferres (Giovanna) gibi isimler yer alıyor. EL TURCO KONUSU Senaryosunu Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim'in yazdığı El Turco dizisi 1963 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana​'yı kuşattığı dönemde geçiyor. Kuşatma sırasında yeniçeri askeri Hasan Balaban'ın ağır yaralı halde İtalya'nın Moena kasabasına sığınmasının ardından gerçekleşen olaylar anlatılıyor.