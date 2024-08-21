Çanakkale Ayvacık'ta 3.9 büyüklüğünde deprem oldu
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
21 Ağustos 2024 11:02 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:25
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelirken sarsıntıyı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde araştırmaya başladı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son verilerine göre gün içerisinde olan sarsıntıların derinlik, saat ve şiddet bilgilerine anlık olarak erişebilirken bugün Çanakkale'de hissedilen bir sarsıntı yaşandı.
ÇANAKKALE AYVACIK DEPREM Mİ OLDU AZ ÖNCE SON DAKİKA?
Çanakkale'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5.9 olarak ölçülen sarsıntı Ege Denizi'nde olurken Ege Bölgesi'nde hissedildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 21 AĞUSTOS
Rasathane aracılığıyla gün içinde olan depremlere anlık ulaşabiliyoruz.
Kaynak: TGRT Haber