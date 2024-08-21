Çanakkale Ayvacık'ta 3.9 büyüklüğünde deprem oldu

21 Ağustos 2024 11:02 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:25

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son verilerine göre gün içerisinde olan sarsıntıların derinlik, saat ve şiddet bilgilerine anlık olarak erişebilirken bugün Çanakkale'de hissedilen bir sarsıntı yaşandı.

ÇANAKKALE AYVACIK DEPREM Mİ OLDU AZ ÖNCE SON DAKİKA?

Çanakkale'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5.9 olarak ölçülen sarsıntı Ege Denizi'nde olurken Ege Bölgesi'nde hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 21 AĞUSTOS

Rasathane aracılığıyla gün içinde olan depremlere anlık ulaşabiliyoruz.