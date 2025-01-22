Çanakkale deprem bekleniyor mu? Uzmanlardan açıklama

22 Ocak 2025 08:48 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:02

Kandilli Rasathanesi verilerine göre dün Edremiz Körfezi'nde deprem meydana geldi. Edremit Körfezi'nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında uzmanlardan yorum gecikmedi. Binlerce vatandaş gözünü Çanakkale'de büyük deprem beklenip beklenmediğine çevirdi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Çanakkale'de sarsıntı yaşandı. Gece saatlerinde yaşanan sarsıntının ardından vatandaşlar Çanakkale'de deprem olacak mı, öncü müydü gibi soruları gündemine taşıdı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları da yakından takip edildi.

ÇANAKKALE DEPREM BEKLENİYOR MU 2025?

Naci Görür'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Edremit Körfezinde, Ege Denizinde, Edremit Fay Zonunda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay Zonunun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuşu. Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyor."

ÇANAKKALE'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM BEKLENİYOR?

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sarsıntı sonrasında açıklama yaptı. Sözbilir, yıkıcı bir deprem beklenmediğini fakat deprem fırtınası yaşanabileceğini söyledi.

Açıklamasında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Bu depremde Edremit Körfezi'nin kuzey sınırı boyunca Behram ile Akçay arasında 35 kilometre uzunluğunda bir yüzey kırığı oluşmuştu.

Daha yakın tarihte ise, 2017 yılının şubat ayında Çanakkale-Ayvacık depremlerinde Tuzla Fayı'nın batı bölümünde ana şoku 5,3 büyüklüğünde olan çok sayıda deprem olmuş ve deprem fırtınası yaşanmıştı. Bu depremde de çok sayıda köy evi hasar görmüştü."

Sözbilir ifadelerine şöyle devam etti:

"Bu kapsamda tetiklenmiş bir deprem olarak kabul edilebilir. Edremit ve Behramkale fayları Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna ait fay segmentleri sınıfında değerlendirilmektedir. Edremit Fayı'nın kayma hızı düşük, deprem üretme aralığı da geniş olduğundan, yakın gelecekte yıkıcı bir deprem üretme ihtimali yoktur. Fakat, Körfez bu kesimde Edremit Fayı, Behramkale Fayı ve Tuzla Fayı'nın kesişim noktasında bulunduğundan büyüklüğü 5,3'ten küçük depremlerin çoğunlukta olduğu bir deprem fırtınası yaşanabilir."

ÇANAKKALE DEPREM RİSKİ VE HARİTASI

Dün akşam meydana gelen şiddetli deprem sonrası Çanakkale deprem haritası da yeniden gündeme yerleşti. Bölge, 1. derece arasında yer alırken diğer iller arasında İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt yer alıyor.

Çanakkale'den geçen fay hatları şöyle:

Saroz-Gaziköy Fayı, Anafarta Fayları, Etili Fayı, Çan-Biga FayZonu, Sarıköy Fayı, Yenice-Gönen Fayı, Evciler Fayı, Pazarköy Fayı ve Edremit Fayı.