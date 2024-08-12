Çanakkale Ezine'de eğitim uçağı sert iniş yaptı, 2 pilot yaralandı

12 Ağustos 2024 15:33 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 16:19

Balıkesir Havalimanı'ndan kalkan iki kişilik TC-AJJ kuyruk numaralı özel eğitim uçağı havalandıktan bir süre sonra motor arızası yaptı. Uçak Ezine ilçesinde kırsal alana sert iniş yaptı. Uçak pilotu ve öğretmen pilot hafif yaralandı.

ÇANAKKALE'DE EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ SON DAKİKA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

12 Ağustos günü Çanakkale Ezine'de Balıkesir Havalimanı'ndan kalkış yapan TC-AJJ kuyruk numaralı özel eğitim uçağı, motor arızası sonucunda sert iniş yaptı.

Uçağın pilotu ve öğrenci pilot hafif yaralanırken uçak, Ezine ilçesinde kırsal bir alanda indi.

ÇANAKKALE UÇAK KAZASI NEREDE, NEDEN OLDU?

Bugün Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki sert iniş yapan uçakla ilgili Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Uçak Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor." açıklamasını yaptı.