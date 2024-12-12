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Çanakkale’de fay hattı var mı? Nereden geçtiği ve deprem risk haritası gündeme geldi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
12 Aralık 2024 14:56 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 14:58
Çanakkale’de fay hattı var mı? Nereden geçtiği ve deprem risk haritası gündeme geldi

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Çanakkale'de 4,6 şiddetinde deprem oldu. Vatandaşlar sarsıntı sonrasın endişeli anlar yaşarken Çanakkale fay hattı haritası araştırıldı.

Bugün Saros Körfezi çevresinde meydana gelen 4,6 şiddetindeki deprem​ sonrasında vatandaşlar Çanakkale​'de fay hattı​ haritasını ve nereden geçtiğini araştırmaya başladı.

Ege Bölgesi'nde hissedilen sarsıntı Tekirdağ​'da da hissedildi.

ÇANAKKALE FAY HATTI VAR MI, NEREDEN GEÇİYOR?

Çanakkale'den geçen fay hatları şöyle:

Saroz-Gaziköy Fayı, Anafarta Fayları, Etili Fayı, Çan-Biga FayZonu, Sarıköy Fayı, Yenice-Gönen Fayı, Evciler Fayı, Pazarköy Fayı ve Edremit Fayı.

Çanakkale’de fay hattı var mı? Nereden geçtiği ve deprem risk haritası gündeme geldi - 1. Resim

ÇANAKKALE DEPREM BÖLGESİ Mİ, KAÇINCI DERECE?

Çanakkale 1. derece deprem bölgeleri arasında yer alıyor. 1. derece riskli bölgeler şöyle:

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

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Kaynak: TGRT Haber
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