12 Aralık 2024 14:43 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 14:50

Bugün Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale'den hissedilen sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre az önce deprem olup olmadığını öğrenebiliyoruz. Vatandaşlar sarsıntı sonrası İstanbul, Tekirdağ'da deprem mi oldu araştırmaya başladı.

Çanakkale deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli'den açıklama bekleniyor

Çanakkale deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli'den açıklama bekleniyor

12 Aralık Perşembe günü Tekirdağ​'da hissedilen sarsıntı sonrasında AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri kontrol edildi.

Verilere göre bugün Saros Körfezi'nde 4,6 şiddetinde deprem​ oldu.

TEKİRDAĞ, KEŞAN DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Bugün Çanakkale​'de olan deprem Tekirdağ, İstanbul​ ve Balıkesir​'de hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre sarsıntı Saros Körfezi'nde meydana geldi.

Şiddeti 4,6 olarak ölçüldü.

ÇANAKKALE GELİBOLU DEPREM Mİ OLDU 12 ARALIK SON DAKİKA?

Bugün Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre Çanakkale Eceabat'ta 4,6 şiddetinde deprem oldu.

14.34'te meydana gelen sarsıntı çevre illerde hissedildi.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA AFAD?

Bugün 14.34 civarında Çanakkale, İstanbul ve Tekirdağ'da hissedilen sarsıntı meydana geldi. Ege Denizi Saros Körfezi civarında meydana gelen sarsıntının şiddeti 4,6 olarak paylaşıldı.

Sarsıntı Tekirdağ başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'nde hissedildi.