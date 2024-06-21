Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor! 1 köy tedbir amaçlı boşaltıldı

21 Haziran 2024 09:08 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 09:25

Havaların ısınmasının ardından orman yangınları artmaya başladı.

Yurdun dört bir tarafını esir altına alan yangınlardan bir tanesi de gece saat 00.30 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana geldi.

Yangın bölgesine yakın olan Çamköy köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

ÇANAKKALE'DE YANGIN SON DAKİKA

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yangını kontrol altına almak için çalışmalar başlatıldı.

Yangın bölgesinde bulunan ve çalışmaları koordine eden Çanakkale Valisi İlhami Aktaş "Gece 00.30 civarında Çamköy'deki yangınımıza orman teşkilatımız başta olmak üzere diğer kamu, kurum, kuruluşların araç, gereç ve personeliyle müdahale devam ediyor. Çamköy tedbiren boşaltıldı. Bu gece vatandaşlarımızı Ayvacık ilçemizde misafir edeceğiz. Yangın köyün içinde başlamasına rağmen köye doğru değil, yangın dış tarafa doğru ilerledi. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için mücadele ediyorlar. İnşallah en kısa sürede 'kontrol altına alındı' haberini vermeyi ümit ediyoruz" dedi.