Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

15 Temmuz 2024 16:21 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 16:36

Orman yangınları yaz aylarının gelmesi ile birlikte artmaya başladı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kaykılar köyü yakınlarındaki tarım arazisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÇANAKKALE BAYRAMİÇ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Rüzgarın etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hem karadan hem de havadan söndürme çalışmaları yapılıyor.