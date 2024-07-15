Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
15 Temmuz 2024 16:21 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 16:36
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ormanlık alana sıçrayan yangına ekipler hem karadan hem de havadan müdahale ediyor.
Orman yangınları yaz aylarının gelmesi ile birlikte artmaya başladı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kaykılar köyü yakınlarındaki tarım arazisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ÇANAKKALE BAYRAMİÇ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Rüzgarın etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hem karadan hem de havadan söndürme çalışmaları yapılıyor.
Kaynak: TGRT Haber