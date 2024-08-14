Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan yangın 5 saatin ardından kontrol altına alındı

14 Ağustos 2024 17:17 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 17:24

Bugün Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine bağlı olan Aya Yorgi mevkiinde bulunan bir ziraat alanında yangın çıktı.

11.34 sıralarında çıkan yangına ihbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edildi.

Vatandaşlar tarafından yangının kontrol altına alınıp alınmadığı merak ediliyor.

ÇANAKKALE BOZCAADA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçrayan yangına 5 uçak ve 5 helikopterle havadan, 1 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 trey ve 6 belediye itfaiyesi ile müdahale edildi.

92 personelin görev aldığı yangın 16.45 sıralarında kontrol altına alındı.

Yangında 12 hektar orman ve 18 hektar ziraat alanı zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.