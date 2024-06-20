Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 20 Haziran saat 13.57 sıralarında çıkan yangına müdahaleler devam ediyor

20 Haziran 2024 14:30 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 14:41

Havaların ısınması ile birlikte Türkiye'nin özellikle batı tarafında orman yangınlarının sayısı giderek artmaya başladı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kumburun köyünde bulunan bir tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisi ile yayılmaya başladı.

ÇANAKKALE YANGIN SON DURUM NEDİR?

Saat 13.57 sıralarında başlayan yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yangına hem karadan hem de havadan müdahaleler ediliyor.