Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan bir tarım arazisinde yangın çıktı

29 Haziran 2024 18:50 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 18:55

Havaların ısınması ile birlikte orman yangınlarının sayısı da giderek artmaya başladı.

Son 1 aydır Türkiye'nin dört bir tarafından orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor.

ÇANAKKALE EZİNE SON DAKİKA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bir yangın haberi de Çanakkale'nin Ezine ilçesinden geldi.

İlçeye bağlı olan Üvecik köyü yakınlarında bulunan bir tarım arazisinde başlayan anız yangını rüzgarın etkisi ile kısa sürede geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre yangın 16.30 sıralarında meydana geldi.