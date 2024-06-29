Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan bir tarım arazisinde yangın çıktı
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
29 Haziran 2024 18:50 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 18:55
Yaz aylarının gelmesinin ardından son dakika yangın haberleri de giderek artmaya başladı. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Havaların ısınması ile birlikte orman yangınlarının sayısı da giderek artmaya başladı.
Son 1 aydır Türkiye'nin dört bir tarafından orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor.
ÇANAKKALE EZİNE SON DAKİKA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Bir yangın haberi de Çanakkale'nin Ezine ilçesinden geldi.
İlçeye bağlı olan Üvecik köyü yakınlarında bulunan bir tarım arazisinde başlayan anız yangını rüzgarın etkisi ile kısa sürede geniş alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.
Edinilen bilgiye göre yangın 16.30 sıralarında meydana geldi.
Kaynak: TGRT Haber