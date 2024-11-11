Canan Karatay 24 saat tok tutan andız pekmezini anlattı

11 Kasım 2024 12:00 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 12:04

Yaptığı açıklamalarıyla sağlıklı beslenme konusuna dikkat çekmeye çalışan Canan Karatay şimdi de andız pekmezindeki mucizeye dikkat çekti.

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Canan Karatay kalp hastalıkları için sabah reçetesini açıkladı! Kemik suyu ile karıştırıp için

Prof. Dr. Canan Karatay, insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunan pek çok faydalı besin önerisinde bulunmaya devam ediyor. Bunlardan biri de andız pekmezi oldu.

ANDIZ PEKMEZİ NEDİR?

Andız pekmezi, özellikle ülkemizde Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde yetişen andız ağacının özünden elde edilen besleyici bir pekmezdir.

Andız pekmezi, antioksidanlar bakımından oldukça zengindir.

Özellikle fenolik bileşikler, flavonoidler ve bolca C vitamini içerir.

Demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve diğer mineraller açısından zenginlik gösteren andız pekmezi, vitamini ihtiyacını da fazlasıyla karşılıyor.

ANDIZ PEKMEZİNİN FAYDALARI NELER?

İçeriğindeki yüksek oranda C vitamini ve diğer antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirir.

Andız pekmezi ayrıca sindirim sistemi sağlığını destekleyen lifler ve prebiyotikler içerir.

Öte yandan antioksidanlar ve mineraller sayesinde cilt ve saç sağlığını da destekler.

İçeriğindeki anti-inflamatuar bileşikler sayesinde andız pekmezi iltihaplanmayı azaltabilir.