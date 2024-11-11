Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Canan Karatay 24 saat tok tutan andız pekmezini anlattı

Canan Karatay 24 saat tok tutan andız pekmezini anlattı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
11 Kasım 2024 12:00 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 12:04
Canan Karatay 24 saat tok tutan andız pekmezini anlattı

Yaptığı açıklamalarıyla sağlıklı beslenme konusuna dikkat çekmeye çalışan Canan Karatay şimdi de andız pekmezindeki mucizeye dikkat çekti.

Prof. Dr. Canan Karatay, insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunan pek çok faydalı besin önerisinde bulunmaya devam ediyor. Bunlardan biri de andız pekmezi oldu.

Canan Karatay 24 saat tok tutan andız pekmezini anlattı - 1. Resim

ANDIZ PEKMEZİ NEDİR?

Andız pekmezi, özellikle ülkemizde Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde yetişen andız ağacının özünden elde edilen besleyici bir pekmezdir.

Andız pekmezi, antioksidanlar bakımından oldukça zengindir.

Özellikle fenolik bileşikler, flavonoidler ve bolca C vitamini içerir.

Demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve diğer mineraller açısından zenginlik gösteren andız pekmezi, vitamini ihtiyacını da fazlasıyla karşılıyor.

Canan Karatay 24 saat tok tutan andız pekmezini anlattı - 2. Resim

ANDIZ PEKMEZİNİN FAYDALARI NELER?

İçeriğindeki yüksek oranda C vitamini ve diğer antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirir.

Andız pekmezi ayrıca sindirim sistemi sağlığını destekleyen lifler ve prebiyotikler içerir.

Canan Karatay 24 saat tok tutan andız pekmezini anlattı - 3. Resim

Öte yandan antioksidanlar ve mineraller sayesinde cilt ve saç sağlığını da destekler.

İçeriğindeki anti-inflamatuar bileşikler sayesinde andız pekmezi iltihaplanmayı azaltabilir.

Sıkça Sorulan Sorular
İçeriğinde bulunan karbonhidratlar ve mineraller, enerji seviyelerini artırır ve dayanıklılığı destekler.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...